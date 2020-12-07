В Барановичском районе охотник случайно застрелил знакомого

Инцидент произошел днем 6 декабря. По данным следствия, 52-летний и 68-летний мужчины вместе находились на охоте в лесном массиве. Первый по небрежности выстрелил из охотничьего ружья в своего компаньона.От огнестрельного ранения 68-летний мужчина скончался на месте.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) УК РБ. Мужчина задержан.В настоящее время следователи проводят неотложные следственные действия по уголовному делу.Фото: СК Беларуси