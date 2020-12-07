В Барановичском районе охотник случайно застрелил знакомого

Житель Барановичского района подозревается в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СК Беларуси.
Инцидент произошел днем 6 декабря. По данным следствия, 52-летний и 68-летний мужчины вместе находились на охоте в лесном массиве. Первый по небрежности выстрелил из охотничьего ружья в своего компаньона.
От огнестрельного ранения 68-летний мужчина скончался на месте.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) УК РБ. Мужчина задержан.
В настоящее время следователи проводят неотложные следственные действия по уголовному делу.
Фото: СК Беларуси
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