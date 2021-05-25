Арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны найден на пастбище в Барановичском районе.
Инцидент произошел 20 мая.
61-летний житель поселка Советский пас скот вблизи деревни Скробово. Там он обнаружил металлический предмет, напоминающий снаряд. Мужчина обратился в милицию.
– На место происшествия выехали сотрудники РОВД и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Территорию перекрыли. Было установлено, что сельчанин наткнулся на артиллерийский снаряд калибром 152 мм. Обследовав территорию, военнослужащие обнаружили еще четыре артснаряда 76 мм и два взрывателя. Найденные боеприпасы относятся к арсеналу времен Великой Отечественной войны. На данный момент они уничтожены, – сообщила sb.by официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук. – Если вы обнаружили боеприпасы, сохранившиеся с военных времен, незамедлительно сообщайте в милицию и ни в коем случае не прикасайтесь к ним. Помните, что самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.
Фото: УВД Брестского облисполкома
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В Барановичском районе на пастбище нашли боеприпасы времен ВОВ
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