В Барановичском районе легковой автомобиль врезался в трактор.
ДТП произошло 13 июня около 16:50 на 15-м км автодороги Барановичи − Молчадь − Дятлово.
− По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля "Лада", пытаясь обогнать ехавший рядом Peugeot, выехал на полосу встречного движения. В этот момент 54-летний водитель трактора МТЗ поворачивал налево. Водитель "Лады" не успел среагировать и столкнулся с прицепом трактора. После удара легковушку отбросило на Peugeot. В результате аварии водитель "Лады" с травмами доставлен в медучреждение, два легковых автомобиля получили повреждения. В каждой машине находилось еще по два пассажира, они не пострадали, − сообщила sb.by старший инспектор группы агитации и пропаганды ГАИ УВД Брестского облисполкома Наталья Милюкова.
Обгон – самый сложный маневр. Каждый водитель прежде чем его совершить, должен быть сконцентрированным и внимательным. Продумывать данный маневр необходимо заранее. В связи с этим Госавтоинспекция призывает соблюдать установленную скорость движения, безопасную дистанцию и воздержаться от необдуманных поступков на дороге.
Опубликовано:
1135
В Барановичском районе легковушка врезалась в трактор – один человек пострадал
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter