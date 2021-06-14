В Барановичском районе легковушка врезалась в трактор – один человек пострадал

ДТП произошло 13 июня около 16:50 на 15-м км автодороги Барановичи − Молчадь − Дятлово., − сообщила sb.byОбгон – самый сложный маневр. Каждый водитель прежде чем его совершить, должен быть сконцентрированным и внимательным. Продумывать данный маневр необходимо заранее. В связи с этим Госавтоинспекция призывает соблюдать установленную скорость движения, безопасную дистанцию и воздержаться от необдуманных поступков на дороге.