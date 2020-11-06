В дежурную часть Барановичского РОВД поступило сообщение о найденном боеприпасе в лесу. Об этом сообщает УВД Брестского облисполкома.
Инцидент произошел возле деревни Полонка. Местный житель собирал грибы в лесном массиве и обнаружил металлический объект, напоминающий снаряд времен войны.
Сотрудники районного отдела и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404 выехали на место и оперативно перекрыли территорию, на которой был найден боеприпас. Было установлено, что найденным объектом является артиллерийский снаряд 105 мм времен Великой Отечественной войны.
В настоящее время боеприпас уничтожен.
Фото: УВД Брестского облисполкома
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В Барановичском районе грибник нашел артснаряд
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