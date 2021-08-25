В Барановичском районе бесправник на большой скорости врезался в дерево: два человека в больнице

В Барановичском районе бесправник спровоцировал ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома.
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Авария произошла около полудня 24 августа.
По предварительной информации, 28-летний житель агрогородка Жемчужный, управляя автомобилем Audi, двигался по трассе Мир – Петревичи – Новая Мышь. Не выбрав безопасную скорость, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель и 30-летний пассажир с травмами доставлены в медучреждение.
Выяснилось, что 28-летний мужчина водительских прав не имел. Проводится проверка.