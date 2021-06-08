3 июня около 16:40 из озера Светиловское в Барановичах без признаков жизни было извлечено тело молодого парня – 22-летнего жителя Ивацевичского района. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
По предварительной информации, погибший прибыл в Барановичи 29 мая и остановился у своей знакомой. На следующий день он отправился гулять по городу. Находясь в одном из баров, молодой человек употреблял спиртное в компании случайного знакомого. Около часа ночи 31 мая он ушел из заведения и не вернулся. Родственники сообщили в правоохранительные органы о его исчезновении.
Следователями с привлечением специалистов ГКСЭ проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти. Предварительно установлено, что нетрезвый мужчина прогуливался вдоль берега, оступился и упал в воду.
По данному факту Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото Следственного комитета
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В Барановичах в озере утонул 22-летний парень
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