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В Барановичах утвердили эскиз памятного знака погибшим летчикам

Архитектурно-градостроительный совет во главе с председателем Барановичского горисполкома Юрием Громаковским рассмотрел и утвердил эскиз памятного знака трагически погибшему в мае экипажу военных летчиков. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале горисполкома. 


Памятный знак представляет собой улетающих в небо двух кованых журавлей на фоне силуэта самолета Як-130. На лицевой стороне гранитной плиты будут нанесены имена героев, на обратной – расшифровка последних слов переговоров: "Катапультируйтесь!" – "Нет! Город под нами..."

Идея памятного знака принадлежит майору 61-й истребительной авиационной базы Александру Чернышеву, эскиз выполнил главный архитектор города Виталий Полуянчик.

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Малую архитектурную форму планируется разместить в районе ул. Р. Люксембург во дворе многоквартирных жилых домов на месте падения самолета. На градостроительном совете эскиз был утвержден для дальнейшей разработки проектной документации.

Напомним, трагедия произошла 19 мая в Барановичах. Из-за технической неисправности при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение военный самолет Як-130 Лидской штурмовой авиабазы. Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й ШАБ майор Андрей Ничипорчик и летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й ШАБ лейтенант Никита Куконенко. Пилоты ценой своей жизни увели падающий самолет от жилой застройки. 

Фото: t.me/citybaranovichy
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