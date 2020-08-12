В Барановичах совершен наезд на сотрудника милиции, водитель скрылся

Еще один наезд на сотрудника правоохранительных органов произошел сегодня вечером в Барановичах. Об этом сообщила в Telegram официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
Инцидент произошел около 20:30 на ул. Фрунзе. Виновник произошедшего, водитель автомобиля Great Wall Hover, пытался скрыться. Сотрудники ГАИ начали преследование на служебном автомобиле с включенными проблесковыми маячками, однако на неоднократные требования об остановке мужчина не реагировал.
"Правоохранители использовали оружие, прострелив колесо. В результате транспортное средство было остановлено, водитель бросил машину и скрылся. В настоящее время он разыскивается",
– уточнила Чемоданова.
Пострадавший милиционер доставлен в больницу.
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