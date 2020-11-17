Управление Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Брестской области выявило хищение в особо крупном размере в Барановичском филиале Брестского ОАО. Арестован 32-летний житель райцентра, который, работая в должности снабженца, обеспечивал предприятие автозапчастями и комплектующими. Установлено, что на протяжении 6 лет гражданин приобретал запчасти не только для автопарка, но и для себя.
Официальный представитель УДФР КГК по Брестской области Валерий Велесницкий рассказал:
– Всего в 2013–2019 годах снабженцем для личных нужд за счет предприятия было закуплено свыше 370 наименований запчастей, комплектующих, автомобильных масел. Филиалу причинен ущерб в размере более 38 тысяч рублей. Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. На имущество обвиняемого наложен арест.
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В Барановичах снабженец обокрал предприятие на сумму свыше 38 тысяч рублей
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Фото: Александр КУШНЕР