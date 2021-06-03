В Барановичах супруги отдали мошенникам крупную сумму – свыше 16 тысяч рублей. Так, в один из дней мужчине поступил звонок по мессенджеру –лжесотрудник банка сообщил, что в 10 банках есть заявки от его имени на получение кредита. Для того чтобы заблокировать операцию, мужчина должен пойти в банк и оформить кредит на максимально возможную сумму и максимальный срок погашения. Житель Барановичей все сделал, как велел мошенник. Он оформил кредит на 15 тысяч белорусских рублей. В следующем звонке мошенник указал застраховать эту сумму от непредвиденных ситуаций. На телефон мужчине пришли коды, которые он также рассказал мошеннику. А затем поступило сообщение о списании 15 149 рублей. Но на этом история не закончилась. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сахарчук рассказала:
– На следующий день мужчине снова позвонил лжесотрудник банка и сказал, что нужно проверить на предмет заявки на кредит и его супругу. Мужчина, уверенный в том, что деньги застрахованы, предоставил контакты жены. Супруге также позвонили по мессенджеру и сообщили: чтобы исправить ситуацию мужа нужно положить деньги на карточку и застраховать деньги супруга. Ей предложили установить на телефон мобильное приложение AnyDesk. Ей вскоре пришел секретный код, который она передала мошенникам. Тем самым предоставила мошенникам доступ к своему телефону. После пополнения счета на сумму 1400 рублей деньги у женщины списали, как и зачисленную заработную плату.
УВД Брестского облисполкома обращается к гражданам: мошенники придумывают разные схемы. Обращаем ваше внимание на то, что сотрудники банка никогда не звонят по мессенджеру! У них есть вся необходимая информация о клиенте.
Фото: БЕЛТА
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В Барановичах семейную пару «развели» мошенники на сумму свыше 16 тысяч рублей
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