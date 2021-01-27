В Барановичах прораб одного из предприятий попался на краже строительных материалов. В ходе проверки на фирме не досчитались более 80 кубических метров газосиликатных блоков, 100 килограммов мастики, 15 поддонов. Ущерб организации составил почти 10 000 рублей. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– Сотрудники отдела БЭП Барановичского ГОВД установили, что 40-летний прораб, имея доступ к месту хранения строительных материалов, с августа по ноябрь прошлого года постепенно выносил необходимый для себя товар. Стройматериалы подозреваемый продал знакомому, который строил дом. Фигурант возместил ущерб предприятию в полном объеме, вернув украденное. Следователи дали правовую оценку его действиям.
В УВД Брестского облисполкома напомнили, что за завладение имуществом, совершенным должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, предусматривается наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, ограничения свободы на срок до четырех лет со штрафом, лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом (или без штрафа) и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Фото: БЕЛТА
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В Барановичах прораб украл на предприятии строительные материалы
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