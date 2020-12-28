В Барановичах проходит диалоговая площадка по вопросам поддержки многодетных семей

Льготные квадратные метры и продолжительность декретного отпуска, пособия на детей и материнский капитал, трудоустройство и налоговые льготы. Эти и другие важные для себя вопросы многодетные семьи из Барановичей и района задали министру труда и соцзащиты Ирине Костевич. Диалоговая площадка сегодня проходит в Барановичском госуниверситете.



– Поддержка многодетных в нашей стране многогранная, – отметила Ирина Костевич. – В следующем году 2,5 миллиарда рублей предусмотрено на пособия семьям, которые воспитывают детей. Нам важно узнать, насколько комфортно многодетным получать услуги от государства, и что еще необходимо сделать, чтобы рождаемость росла.



Одно из важных направлений – совершенствование трудовых отношений. Более 40 процента мам имеют высшее образование, это квалифицированные кадры. По словам Ирины Костевич, планируется развивать концепцию компаний, дружественных родителям:



– Есть нарекания, что сложно трудоустроиться. Стоит задача – переломить понимание работодателя, воспитать его, чтобы он понимал, что работник, у которого есть семейные обязанности – особенный, это ценный кадр.



Звучали также предложения расширять направления использования семейного капитала. Сегодня семейный капитал – это одна из тех мер, которая доказала свою эффективность. Количество многодетных семей приросло на 40 процентов. Сегодня в стране 112 тысяч многодетных семей, лидер – Брестская область (более 23 тысяч). За все время работы госпрограммы открыто более 91 тысячи семейных счетов. А за досрочным распоряжением деньгами обратились 25,5 тысячи семей. И в предстоящем году поддержку намерены расширить.



Ирина Костевич отметила, что подобные диалоговые площадки пройдут во всех регионах страны.