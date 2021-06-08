Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Барановичах при пожаре спасли девочку-инвалида

В Барановичах при пожаре спасли девочку-инвалида

В областном центре сегодня случился пожар в квартире, в которой были трое детей, сообщает БЕЛТА
со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

Архивное фото

Около 11:40 спасатели получили информацию о возгорании на балконе квартиры, расположенной на пятом этаже одного из домов на улице Коммунистической. Известно, что там проживает молодая семья, в которой воспитываются трое детей 2010, 2012 и 2016 годов рождения. В это время отец был на работе, а мать отлучилась в поликлинику.

Двое детей обратились за помощью к соседу. Они рассказали, что у них дома пожар, а в квартире осталась 10-летняя сестра (девочка – инвалид). 

– Мужчина не растерялся, сразу же отправился к месту происшествия. Открытого горения не было, но стоял стойкий запах гари. Он забрал девочку к себе, где все дети дожидались приезда спасателей, – поделились подробностями в ведомстве и добавили, что дети не пострадали.

Спасатели ликвидировали возгорание. В результате пожара повреждено имущество на балконе. Устанавливается причина случившегося.  
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Белорусские футболистки разгромили иранок в товарищеском матче
Минздрав Словакии разрешит прививаться "Спутником V" гражданам старше 60 лет
Футболисты Польши сыграли вничью с исландцами перед стартом ЧЕ
Правила зачета сроков содержания под стражей и домашнего ареста изменены в Беларуси
Грузинский спортсмен Шавдатуашвили и канадка Климкайт выиграли золото ЧМ по дзюдо в Венгрии
Мытье рук 6-10 раз в день существенно снижает риск инфицирования - санэпидслужба
"Юность" прокомментировала исключение из розыгрыша хоккейной Лиги чемпионов
Книгу о деревянном христианском зодчестве Беларуси презентуют 10 июня в НАН
Работники аэропорта придумали забавный способ передать телефон пассажиру (Видео)
В Минске из-за ДТП ограничено движение на 1-м км внешнего кольца МКАД
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Бандура и дуда
В Барановичах при пожаре спасли девочку-инвалида
Apple представила iOS 15
Диетолог назвала лучший напиток во время диеты
В Национальной библиотеке Беларуси состоялась презентация книги «Я застаюся тут»
Подведены итоги конкурса на лучший логотип Года народного единства
Поддержку спецфонда Президента получат 145 представителей талантливой молодежи
В Минлесхозе пояснили, при каких условиях вводятся запреты на посещение лесов
Лискович: сила государства – в единстве принципов и идеалов его народа
Предприниматель из Минска наживался на обмане пенсионеров
Пчелиная радость: топ-10 блюд из меда
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Тонкие оттенки сметья
В Минлесхозе напомнили об ответственности за посещение лесов во время действия запрета
МИД РФ: мир не будет "глобусом НАТО"
Результаты опроса о мытье рук: далеко не все белорусы применяют теоретические знания о гигиене на практике
Президент Франции получил пощечину во время общения с гражданами
Беларусь и Зимбабве обсудили создание постоянной комиссии по сотрудничеству
Доктор Комаровский рассказал о правилах поведения в грозу
В Минске трамвай сбил пешехода – мужчина в больнице
Главы стран СНГ приняли обращение к мировой общественности в связи с 80-летием начала ВОВ
Изменены правила игры рукой в футболе
Теннис. Ивашко не смог пробиться в основную сетку турнира в Германии
мнение
Елена ЯСКО
Хавайся в бульбу. Или в... рапс
Первый в 2021 году запрет на посещение лесов в Беларуси ввели в Березинском районе
Минэкономики разрабатывает цифровую платформу оценки реализации госпрограмм
Врач рассказал об опасности корвалола при сердечном приступе
Молодежные парламенты Беларуси и России договорились расширить взаимодействие
Говорцова вышла во второй круг теннисного турнира в Хорватии
Минздрав пересмотрел порядок и условия совершения анатомического дара
В Витебске представили облачные решения для государственных органов и бизнес-сектора
Беларусь ограничит ввоз птицы из Литвы из-за птичьего гриппа
Головченко: госпрограммы, формирующие показатели качества жизни населения и уровня комфорта, выполнены с хорошим результатом
Белорусский рубль на торгах 8 июня укрепился ко всем основным валютам
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
Найдем деньгам работу!
Червяков: наблюдается позитивный тренд в развитии экономики
За сутки в Беларуси зарегистрированы 597 пациентов с COVID-19, выписаны 493
Психолог рассказал, как избавиться от страха одиночества
Авторы
СКАНИРУЙТЕ