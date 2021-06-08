В Барановичах при пожаре спасли девочку-инвалида

В областном центре сегодня случился пожар в квартире, в которой были трое детей, сообщает БЕЛТА
со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.
Архивное фото
Около 11:40 спасатели получили информацию о возгорании на балконе квартиры, расположенной на пятом этаже одного из домов на улице Коммунистической. Известно, что там проживает молодая семья, в которой воспитываются трое детей 2010, 2012 и 2016 годов рождения. В это время отец был на работе, а мать отлучилась в поликлинику.
Двое детей обратились за помощью к соседу. Они рассказали, что у них дома пожар, а в квартире осталась 10-летняя сестра (девочка – инвалид).
– Мужчина не растерялся, сразу же отправился к месту происшествия. Открытого горения не было, но стоял стойкий запах гари. Он забрал девочку к себе, где все дети дожидались приезда спасателей, – поделились подробностями в ведомстве и добавили, что дети не пострадали.
Спасатели ликвидировали возгорание. В результате пожара повреждено имущество на балконе. Устанавливается причина случившегося.
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