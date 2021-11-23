В Барановичах предлагают назвать новые улицы именами летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко

Барановичи. Архивное фото

Инициативу озвучили сегодня во время архитектурно-градостроительного совета, на котором обсуждали варианты названия улиц в микрорайоне Северный-2. Специалисты рассмотрели десять поступивших предложений. Принято решение инициировать название двух проектируемых улиц именами погибших летчиков.рассказалМикрорайон Северный-2 только закладывается. Там прокладывают основные инженерные и транспортные коммуникации. Первая очередь предусматривает введение в эксплуатацию около 250 тыс. кв. м жилья. Первые многоэтажные дома начали строить уже в этом году.обратил внимание Юрий Громаковский.Во время учебно-тренировочного полета под Барановичами 19 мая потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Погиб экипаж - майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко. От момента возникновения аварийной ситуации до падения самолета прошло чуть более минуты. На высоте около 50 м пилотам удалось стабилизировать направление полета и направить Як-130 в единственную точку, которая была вне жилых построек.На месте падения самолета в районе ул. Розы Люксембург сейчас стихийный мемориал. До конца года будет сделан проект установки памятного знака и благоустройства прилегающей территории. Скульптурная композиция будет в виде улетающих в небо двух кованых журавлей на фоне силуэта самолета Як-130.- резюмировал председатель Барановичского горисполкома.