В Барановичах подростки на Вечном огне сожгли венки

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Очевидцы обратились в милицию и сообщили, что в Вечный огонь, который горит у подножия памятника воинам и партизанам, освобождавшим Барановичи от немецко-фашистских захватчиков 8 июля 1944 года, кто-то бросил ритуальные венки. Остановить хулиганов самостоятельно не удалось.Правоохранители установили личности злоумышленников. Ими оказались подростки. Одному из них 14 лет, двум другим исполнилось по 13.По данному факту проводится проверка, назначены экспертизы, допрошены свидетели. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 (хулиганство) УК.Видео: СК