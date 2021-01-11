19-летний юноша выпал из окна квартиры на девятом этаже, сообщает БЕЛТА.
Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк рассказал, что несчастный случай произошел сегодня около восьми часов утра. Молодой человек выпал из окна своей квартиры. Он получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.
Следственно-оперативная группа осмотрела тело и не обнаружила признаков применения насилия. Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Выясняются обстоятельства трагедии.
Известно, что молодой человек был рабочим на одном из городских предприятий.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
644
В Барановичах парень выпал из окна квартиры на девятом этаже
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter