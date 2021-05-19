Мероприятия праздника "Барановичская весна", намеченного на 21–22 мая, отменены. Об этом сообщается на сайте Барановичского горисполкома.
Фото: БЕЛТА
– Сегодня трагическая новость пришла в наш город. Потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы. К сожалению, погибли два пилота. Майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко ценой своей жизни увели самолет от жилых домов, фактически повторили подвиг первого Героя Беларуси Владимира Карвата, совершенный в мае 25 лет назад, – сказал председатель Барановичского горисполкома Юрий Громаковский в обращении к местным жителям.
Почтить память погибших летчиков можно в храме Жен-Мироносиц (бульвар Хейнола, 5).
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В Барановичах отменили праздничные мероприятия 21–22 мая
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