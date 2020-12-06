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В Барановичах оперативно раскрыто смертельное ДТП

Вчера около 21.30 в городе Барановичи на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Профессиональной был совершен смертельный наезд на пешехода. Погибшим оказался 37-летний местный житель. Водитель скрылся с места ДТП.


Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:

- Был введен план «Перехват». В результате розыскных мероприятий сотрудниками отдела ГАИ Барановичского ГОВД, сыщиками данного отдела и сотрудниками управления ГАИ оперативно удалось установить водителя, совершившего смертельный наезд. Им оказался 58-летний житель города Барановичи. В 14.00 он был задержан по месту своего жительства.



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