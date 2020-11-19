В Барановичский ГОВД обратилась 41-летняя жительница района и рассказала, что ее мать отдала деньги за благоприятное решение вопроса, но осталась ни с чем. В истории, поведанной милиции, фигурировала медсестра, работающая в одном из медучреждений Минска. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– В августе потерпевшая находилась на лечении в больнице и познакомилась там с 50-летней медсестрой. Медработник предложила женщине оказать содействие в получении I группы инвалидности. Естественно, не бесплатно. Решение вопроса стоило 200 долларов. Женщина согласилась. Деньги были переданы медсестре. Однако прошло несколько месяцев, а вопрос так и не решился. В октябре потерпевшая обратилась в милицию.
Сотрудникам отдела по борьбе с экономическими преступлениями медсестра призналась, что деньги никому не передавала, а оставила себе. Они были возвращены владелице.
Возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.
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В Барановичах на взятке попалась медсестра
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ