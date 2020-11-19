В Барановичах на взятке попалась медсестра

Сотрудникам отдела по борьбе с экономическими преступлениями медсестра призналась, что деньги никому не передавала, а оставила себе. Они были возвращены владелице.Возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.