В дежурную часть Барановичского ГОВД поступило сообщение, что на пустыре в кустах лежат снаряды. На место происшествия выехала оперативная группа. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
Фото носит иллюстративный характер
– Инцидент произошел на улице Слонимское шоссе в Барановичах. Мужчина по дороге в гараж обнаружил снаряды. Об этом он сразу же сообщил в милицию. Правоохранители обнаружили 35 корпусов артиллерийских снарядов Великой Отечественной войны калибра 76 мм без взрывчатых веществ и взрывателей. Была обследована местность, благо ничего больше не найдено.
УВД Брестского облисполкома напоминает, что в случае обнаружения боеприпасов необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке правоохранителям.
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В Барановичах на пустыре обнаружили снаряды
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