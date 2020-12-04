В Барановичский ГОВД обратился местный житель и сообщил о пропаже крупной суммы. Деньги были спрятаны дома и исчезли. Потерпевший проживает с дочерью и ее сожителем, который и стал фигурантом уголовного дела.
Фото носит иллюстративный характер
Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– 58-летний водитель-международник заявил о пропаже двух тысяч долларов и двух тысяч евро. В поле зрения оперативников попал 30-летний будущий зять дальнобойщика. В дальнейшем оказалось, что он знал, где хозяин прячет деньги, и подчищал тайник. Украденные деньги мужчина потратил на игровые автоматы.
Фото: pixabay.com
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В Барановичах мужчина украл у будущего тестя крупную сумму и потратил ее на игровые автоматы
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