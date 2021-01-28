В дежурную часть Барановичского ГОВД позвонила пенсионерка и сообщила, что у нее украли деньги. Женщина рассказала, что к ней заходили три якобы медицинских работника поинтересоваться состоянием здоровья. После визита у гражданки исчезли деньги. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– Лжемедработники предложили пенсионерке купить лекарства за ее же средства и попросили на это 100 рублей. Они сказали женщине, что деньги ей вернутся с пенсией. Женщина пошла за деньгами, а визитерши обратили внимание, откуда она их достает. Пока двое отвлекали пенсионерку, третья доставала деньги. По горячим следам милиция задержала одну из лжемедиков. У нее и были украденные деньги в сумме 2,5 тысячи рублей. Сумма возвращена хозяйке.
УВД Брестского облисполкома напоминает, что пожилые граждане – самая уязвимая категория населения в части совершения преступлений. Обращаем внимание: не пускайте посторонних людей в дом. Если они представляются работниками медицинских или социальных служб – позвоните в организацию и уточните, работают ли там такие.
Фото: БЕЛТА
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В Барановичах лжемедики украли деньги у пенсионерки
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