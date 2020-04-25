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В Барановичах и Пинске высадили аллеи памяти

В Барановичах и Пинске на предприятиях концерна «Беллегпром» в ходе прошедшего субботника высаживали аллеи в честь предстоящего дня Победы. В столице Полесья вместе с коллективом одноименного предприятия работала Татьяна Лугина, председатель «Беллегпрома». На территории фабрики высадили аллею сиреней в память о тех, кто защищал страну в той войне.

Организаторы акции подчеркивают, цветущая сирень – это не только символ весны, того времени года, когда мир узнал о Победе над фашизмом, но и огромный букет для представительниц прекрасного пола. А ведь женщины внесли большую лепту в разгром неприятеля, работая в тылу, в военно-полевых госпиталях и даже сражаясь на передовой. Сегодня дамы так же самоотверженно трудятся на предприятиях легпрома. На фабрике «Полесье», например, их более тысячи.




А в Барановичах символическую аллею из 75 лип в честь 75-летия Победы посадили работники Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения, предприятия, выпускающего продукцию под брэндом «БЛАКІТ». Отсюда и название акции: «БЛАКІТнае неба – шчаслівая сям’я». На предприятии считают, что аллея станет не только символом благодарности тем, кто отстоял мирное небо Беларуси. Эти деревья – символ семьи, источника любви и уважения, с которой начинается жизнь человека как гражданина. Всего сотрудники предприятий «Беллегпрома» высадили в этом субботнике более 350 деревьев и кустарников.

Фото предоставлено предприятиями ОАО «БПХО» и ОАО «Полесье»


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