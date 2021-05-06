В милицию обратился директор одного из продовольственных магазинов Барановичей и сообщил, что грузчик пытался украсть 150 килограммов мясной продукции. Ушлый работник спрятал мясо в коробки из-под бананов. Однако во время загрузки мясо выпало. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– Сотрудники ОБЭП установили, что 28-летний работник магазина решил самостоятельно продать привезенную на склад свиную тушу. Мужчина разделал мясо на куски, которые аккуратно сложил в коробки, предназначенные для перевозки бананов. Затем вынес их на улицу для последующей загрузки в автомобиль. Однако коробки упали и товар выпал, что увидели другие работники и незамедлительно сообщили директору магазина. Товар на общую сумму около 1000 рублей. Следователи дали правовую оценку действиям грузчика. Максимальное наказание –до трех лет лишения свободы.
Фото: БЕЛТА
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В Барановичах грузчик пытался вывезти из магазина 150 килограммов мяса, спрятав его в коробки из-под бананов
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