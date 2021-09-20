В Барановичах бывшие сотрудники вынесли с предприятия 1280 литров топлива

В милицию Барановичей обратился предприниматель и рассказал, что с территории предприятия пропало дизельное топливо. С помощью камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска установили личности похитителей. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:

– Неработающие жители Барановичей, 23 и 25 лет, к слову, экс-сотрудники предприятия, знали о наличии топлива и его местонахождении. Сначала они вынесли с предприятия 1000, а потом еще 280 литров топлива. Проникнув на территорию, подельники перебрасывали канистры через забор. На другой стороне находилась машина, предназначенная для перевозки добытого. Вырученные деньги тратили на покупку спиртного. Следователи дали правовую оценку их действиям и возбудили уголовное дело за кражу.

В УВД Брестского облисполкома напоминают, что за тайное похищение имущества максимальное наказание – до трех лет лишения свободы.

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