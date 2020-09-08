Инцидент произошел в райцентре 6 сентября. В 10:30 в дежурную часть милиции поступило сообщение о том, что на дворовой территории по улице Наконечникова в Северном микрорайоне Барановичей собака бросается на людей. К месту происшествия выбыл наряд патрульно-постовой службы, который находился неподалеку.
Фото носит иллюстративный характер, pixabay.com
Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– Во дворе сотрудники милиции обнаружили бесхозного агрессивного пса породы алабай. Он успел покусать двух девочек 7 и 8 лет. Милиционеры оцепили территорию и приняли решение об использовании табельного оружия. Пострадавшие от нападения пса дети были доставлены в больницу.
По факту проводится проверка. Устанавливается хозяин собаки.
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В Барановичах алабай покусал детей
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