В Банке Литвы считают, что экономика страны замедлит свое восстановление из-за санкций против Беларуси

Экономика Литвы замедлит свое восстановление из-за введенных против Беларуси санкций и падения частного потребления в стране, передает Baltnews.
Согласно информации Банка Литвы, ВВП республики в текущем году возрастет на 4,9%, а в будущем – на 3,5%. В июне Банк Литвы сообщал, что экономика страны в нынешнем году может вырасти на 5,1%, а в 2022 году – на 4,1%.
Причиной более медленного, чем прогнозировалось, восстановления экономики станут снижение частного потребления и санкции против Беларуси.
– В следующем году прогноз экономического роста снижен до 3,5%. В основном это связано с замедлением роста экспорта, что должно определяться санкциями против Беларуси, – обратил внимание председатель Банка Литвы Гедиминас Шимкус.
Литва входит в список быстро восстанавливающихся экономик. При этом экономика страны в настоящий момент ощущает последствия роста стоимости сырья, а в некоторых секторах существует дефицит кадров.
По мере восстановления литовской экономики будет возрастать инфляция, что обусловлено ростом стоимости нефти, низкой сравнительной базой и повышением цен на некоторые сырьевые товары, например, металлы. Предполагается, что инфляция в республике в текущем году сложится на уровне 3,3%, что на 1,1 процентного пункта больше, чем прогнозировалось.
Ранее в ответ на санкции Беларусь объявила о готовности незамедлительно перенаправить транзит калийных удобрений из Литвы в российские порты. В декабре экспортный транзит нашего государства через прибалтийскую страну прекратится в полной мере, в связи с чем литовские компании понесут многомиллионные убытки. Белорусские грузы составляют по меньшей мере 32% от общего грузопотока порта Клайпеды.
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