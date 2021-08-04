В Бангладеш из-за удара молнии в лодку погибли 17 человек

Семнадцать человек погибли и пятнадцать получили травмы из-за удара молнии в лодку в области Раджшахи на северо-западе Бангладеш, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Dhaka Tribune со ссылкой на представителя местной администрации Шакиба Аль Раби.
Это случилось при переправе на реке Падме, когда группа гостей свадебной церемонии пришвартовала лодку у берега.
- Внезапно в них ударила молния: от удара погибли пятнадцать человек, двое других скончались по пути в больницу, - рассказал представитель администрации.
В 2016 году власти Бангладеш объявили молнии приравняли к стихийным бедствиям. В этом году от ударов молний умерли более 260 жителей.
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