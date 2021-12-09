В Баку сообщили о гибели военнослужащего на границе с Арменией

Это произошло ночью 8 декабря.В среду минобороны Азербайджана заявило об обстреле с территории Армении позиций ВС республики в Кельбаджарском районе. В результате соответствующих мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противник был подавлен, отметили в оборонном ведомстве Азербайджана.Отмечается, что ответственность за инцидент возлагается на военно-политическое руководство Армении.