SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.55
EUR: 2.87
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. В Баку сообщили о гибели военнослужащего на границе с Арменией

В Баку сообщили о гибели военнослужащего на границе с Арменией

Солдат вооруженных сил Азербайджана погиб во время перестрелки на Кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, сообщает РИА Новости.

Фото: pixabay.com

Это произошло ночью 8 декабря.  

В среду минобороны Азербайджана заявило об обстреле с территории Армении позиций ВС республики в Кельбаджарском районе. В результате соответствующих мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противник был подавлен, отметили в оборонном ведомстве Азербайджана. 

Отмечается, что ответственность за инцидент возлагается на военно-политическое руководство Армении.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы