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  2. В Азове нашли древнее захоронение со следами ритуального вскрытия

В Азове нашли древнее захоронение со следами ритуального вскрытия

Археологи Азовского музея-заповедника нашли могилу античного воина возрастом около двух тысяч лет. Исследователи считают, что после погребения ее ритуально вскрыли — возможно, для того, чтобы не дать душе покойного стать злым духом. Об этом ТАСС рассказал заведующий отделом археологии музея-заповедника Андрей Масловский.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

"Это первое расчищенное в этом году погребение античного периода. <…> В нем есть признаки обряда ритуального разрушения: вскоре после захоронения, которое было сделано порядка двух тысяч лет назад, оно было аккуратно вскрыто. Об этом свидетельствует то, что контуры могильной ямы и кости не были нарушены, но при этом удален череп, а также перемещены две ключицы", — рассказал ученый.

Археологи считают, что люди, которые сделали это, боялись, что умерший — он был воином — превратится в злого духа. Вскрыв могилу и выполнив определенные действия, древние жители Приазовья могли считать себя в безопасности, предполагают ученые.

По словам Масловского, на территории современного города Азов в античный период существовало два укрепленных поселения: Крепостное и Подазовское городища. В них жили меоты — племена неизвестного происхождения, которые обитали на восточном и юго-восточном побережье Азовского моря в первом тысячелетии до нашей эры.

"До нас не дошло письменных источников об этих поселениях. Все знания о них целиком базируются на археологических данных. <…> Каждая находка позволяет нам понять, как жили эти поселения", — объяснил Масловский.

Он отметил, что ритуалы, одно из проявлений которых обнаружили археологи в Азове, были распространены вплоть до середины прошлого века. "Это общераспространенное суеверие, которое было у всех народов мира. Последний подобный обряд был проведен в 60-е годы XX века в Западной Украине", — сказал Масловский.

Он добавил, что у погребенного в могиле лежал кинжал. Это также говорит о том, что череп исчез после совершения ритуала, а не в результате того, что могилу разграбили в более поздний период. 

Исследователям известно несколько поселений на территории современного Азова, включая город Тана, который основали венецианские купцы в конце XII века, и татарскую крепость Азак в устье Дона. Меотские поселения на территории города относятся к более раннему периоду и датируются I веком до нашей эры — III веком нашей эры.
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