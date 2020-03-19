В Азове нашли древнее захоронение со следами ритуального вскрытия

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, — рассказал ученый.Археологи считают, что люди, которые сделали это, боялись, что умерший — он был воином — превратится в злого духа. Вскрыв могилу и выполнив определенные действия, древние жители Приазовья могли считать себя в безопасности, предполагают ученые.По словам Масловского, на территории современного города Азов в античный период существовало два укрепленных поселения: Крепостное и Подазовское городища. В них жили меоты — племена неизвестного происхождения, которые обитали на восточном и юго-восточном побережье Азовского моря в первом тысячелетии до нашей эры., — объяснил Масловский.Он отметил, что ритуалы, одно из проявлений которых обнаружили археологи в Азове, были распространены вплоть до середины прошлого века., — сказал Масловский.Он добавил, что у погребенного в могиле лежал кинжал. Это также говорит о том, что череп исчез после совершения ритуала, а не в результате того, что могилу разграбили в более поздний период.Исследователям известно несколько поселений на территории современного Азова, включая город Тана, который основали венецианские купцы в конце XII века, и татарскую крепость Азак в устье Дона. Меотские поселения на территории города относятся к более раннему периоду и датируются I веком до нашей эры — III веком нашей эры.