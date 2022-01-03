В Азербайджане задержан солдат, застреливший трех сослуживцев

Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана задержали военнослужащего Госпогранслужбы страны, который ранее в расположении части убил трех сослуживцев, пишет ТАСС.
– В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий 3 января на территории села Малхалаф Лачинского района обнаружен и задержан подозреваемый младший сержант Эльхан Авазлы, – уточнили в пресс-службе генпрокуратуры Азербайджана.
По данным ведомства, расследованием происшествия занимается следственное управление военной прокуратуры Азербайджана.
В воскресенье в расположении отдельной пограничной дивизии "Губадлы" младший сержант Эльхан Авазлы выстрелил из табельного оружия в трех сослуживцев, а после бросил оружие и скрылся с места происшествия. Причины инцидента в настоящее время не установлены.
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