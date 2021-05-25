Правительство Азербайджана приняло решение снять некоторые карантинные меры, принятые из-за коронавирусной инфекции. С 31 мая отменяется требование о ношении защитных масок на открытом воздухе, а также возобновляет работу бакинское метро, информирует ТАСС.
– С 31 мая отменяется требование о ношении защитных масок на открытом воздухе. Также с этой даты возобновляет работу бакинский метрополитен, – огласил решение оперштаба помощник президента Азербайджана Шахмар Мовсумов.
Он также отметил, что с 31 мая возобновляются пассажироперевозки между регионами Азербайджана.
Шахмар Мовсумов обратил внимание, что данное решение принято в связи с нормализацией эпидемиологической ситуации в стране.
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В Азербайджане с 31 мая отменят ношение масок на открытом воздухе
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