Брестчанин организовал продажу контрафактного алкоголя и попал в поле зрения милиции. Оперативники задержали его в момент реализации трехлитрового тетрапака с водкой.
Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– В багажнике автомобиля 21-летнего нигде не работающего брестчанина правоохранители обнаружили и изъяли партию контрафактного алкоголя –105 литров. Общая стоимость нелегального товара составила 2100 рублей. Реализуемая спиртосодержащая жидкость не была маркирована акцизными марками Республики Беларусь. В отношении мужчины составлен административный протокол. За подобного рода правонарушения предусматривается штраф в размере от 100 до 200 базовых величин.
В УВД Брестского облисполкома напоминают, что, употребив любое количество крепких алкогольных напитков неизвестного происхождения, можно поплатиться не только здоровьем, но и жизнью.
Фото: УВД Брестского облисполкома
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В автомобиле брестчанина обнаружили 105 литров контрафактного алкоголя
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