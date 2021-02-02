Власти Австрии решили увеличить размер штрафа за отсутствие маски и несоблюдение социальной дистанции в общественных местах. Теперь нарушителям противокоронавирусных мер придется отдать 90 евро вместо принятых ранее 25, передает РИА Новости.
В середине января было решено увеличить минимальную дистанцию с посторонними до 2 метров, а с 25 января в общественных местах ввели обязательное ношение маски типа FFP2.
– Каталог штрафов значительно повышается. При отсутствии защиты носа и рта, то есть маски типа FFP2, или несоблюдении дистанции штраф будет 90 евро, – сказал глава МВД Австрии Карл Нехаммер.
Фото: pixabay.com
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В Австрии за отсутствие маски и дистанции будут выписывать штраф на 90 евро
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