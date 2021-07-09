Региональная пассажирская электричка сошла с рельсов в федеральной земле Зальцбург. Один вагон упал в реку Мура, в результате чего пострадали 17 детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника региональной спасательной операции, проводимой Красным Крестом, Антона Шильхера.
– В составе было 54 ребенка, 17 получили легкие травмы. Все пассажиры – граждане Австрии, – пояснил он.
На место происшествия прибыли тридцать спасателей, десять машин скорой помощи и один вертолет. Шильхер отметил, что спасательная операция уже закончена. Девять школьников были госпитализированы.
Спасатель подчеркнул, что причиной аварии могло стать повреждение железнодорожной колеи из-за корня дерева или непогоды.
Фото: AP Photo
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В Австрии электричка со школьниками сошла с рельсов и упала в реку
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