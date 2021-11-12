В Австрии анонсировали локдаун для не привившихся от COVID-19

Канцлер Австрии Александер Шалленберг 12 ноября анонсировал введение национального локдауна для не привитых от коронавируса, пишет РИА Новости.
Австрийский канцлер сообщил, что в эти выходные состоится встреча федерального правительства с главами регионов, а также внеочередное заседание парламента. «Цель совершенно ясна – в это воскресенье дать зеленый свет национальному локдауну для непривитых», – заявил он и добавил, что развитие эпидемиологической ситуации больше не позволяет медлить.
Напомним, что в Австрии с 8 ноября уже действуют ограничения для тех, кто отказался от вакцинации против коронавируса. Для посещения общественных мест (например, ресторанов, парикмахерских, салонов красоты) нужно предоставить либо сертификат о вакцинации, либо подтверждение об имевшей место болезни (правило 2П – привит, переболел). В течение месяца будет приниматься комбинация из первой дозы вакцины и ПЦР-теста, только лишь тест больше не действует.
Недавно в Австрии зафиксировали рекордное с начала пандемии число случаев COVID-19 за сутки: 11 975.
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