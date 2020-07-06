Правительство Австралии решило с 8 июля закрыть границу между штатами Виктория и Новый Южный Уэльс из-за рекордного увеличения случаев коронавируса, информирует телеканал ABC со ссылкой на премьер-министра штата Виктория Дэна Эндрюса.
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По словам Эндрюса, в штате Виктория было зарегистрировано 127 новых эпизодов инфицирования COVID-19 — рекордные для штата. Еще два человека умерли от коронавируса в штате, таким образом количество жертв в Австралии достигло 106, пишет РИА Новости.
Премьер обратил внимание, что решение закрыть границу с 11.59 вторника (6.59 в Минске), было принято после переговоров с премьером штата Новый Южный Уэльс Гладис Береджиклян и премьером Австралии Скоттом Моррисоном. Для визитов в Новый Южный Уэльс будет разработана система пропусков.
Ранее в Виктории полностью были изолированы около 3 тысяч жителей девяти многоквартирных домов, в которых зарегистрировано большое количество заражений COVID-19 . Все дома расположены в пригородах Мельбурна. Почти 3 тысячам жильцов нельзя выходить на улицу в ближайшие пять дней, пока власти будут проводить тесты.
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В Австралии закроют границу между штатами из-за роста случаев COVID-19
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