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  2. В Австралии зафиксирован первый случай южноафриканского штамма коронавируса

В Австралии зафиксирован первый случай южноафриканского штамма коронавируса

Первый случай южноафриканского штамма коронавируса обнаружен в Австралии, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.


Согласно заявлению медицинских властей, анализы показали наличие новой мутации вируса у женщины, пребывавшей на карантине в одной из гостиниц Брисбена, столицы австралийского штата Квинсленд. Она была переведена на лечение в местную больницу. По информации телеканала, до момента заражения женщина находилась за рубежом и вернулась в страну 22 декабря.

Местные власти сообщили, что тщательно наблюдают за всеми пассажирами рейса, с которым летела заболевшая женщина. В настоящее момент они находятся на карантине в гостинице.

Фото: pixabay.com
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