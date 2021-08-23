В Австралии выявили рекордный прирост случаев заболевания коронавирусом за сутки

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что карантинные ограничения будут действовать до тех пор, пока 70% взрослого населения не получит прививку от COVID-19. По данным министерства здравоохранения страны, уже полностью вакцинировано примерно 30% жителей старше 16 лет.Австралийское правительство решило продлить карантин в Сиднее из-за увеличения количества зараженных коронавирусной инфекцией. С сегодняшнего дня жители данного населенного пункта обязаны носить медицинские маски за пределами дома и соблюдать комендантский час, который будет действовать с 21:00 до 5:00 в 12 районах города, где выявлено наибольшее число заболевших.По информации университета Джонса Хопкинса, общее количество зараженных коронавирусом в Австралии превышает 44,9 тыс. человек. За все время инфекция унесла жизни 984 пациентов.