Пять новых случаев тромбоза зафиксировали в Австралии. Вероятнее всего, они связаны с использованием препарата компании AstraZeneca, сообщает РИА Новости.
Фото: РИА Новости
Австралийская администрация лекарственных средств (TGA) выпустила заявление, в котором указала, что зафиксировала новые случаи тромбоза с синдромом пониженного содержания тромбоцитов в крови (TTS), вероятно, связанные с вакциной AstraZeneca COVID-19. Общее число таких случаев составляет 11.
По данным на 2 мая, в Австралии было введено примерно 1,4 миллиона доз препарат AstraZeneca.
Опубликовано:
705
В Австралии выявили еще пять случаев тромбоза после прививки AstraZeneca
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter