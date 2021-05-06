В Австралии выявили еще пять случаев тромбоза после прививки AstraZeneca

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РИА Новости

Австралийская администрация лекарственных средств (TGA) выпустила заявление, в котором указала, что зафиксировала новые случаи тромбоза с синдромом пониженного содержания тромбоцитов в крови (TTS), вероятно, связанные с вакциной AstraZeneca COVID-19. Общее число таких случаев составляет 11.По данным на 2 мая, в Австралии было введено примерно 1,4 миллиона доз препарат AstraZeneca.