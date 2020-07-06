В Австралии в клубнике и хлебе нашли иголки и кнопки

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С 27 июня по 1 июля имели место три подобных случая в магазине сети Woolworths в торговом центре в пригороде Аделаиды., — информирует полиция.Сотрудники правоохранительных органов считают, что предметы поместили в пищу преднамеренно. Компания Woolworths взаимодействует с полицией и начала собственное расследование.Ранее иглы не раз обнаруживали в клубнике в Австралии. В сентябре 2018 года австралийская полиция начала федеральное расследование после серии случаев нахождения швейных игл в клубнике как минимум семи австралийских производителей. Позже иголки также были обнаружены в банане, яблоке и грушах. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о намерении ужесточить наказание до 15 лет лишения свободы для злоумышленников, подкладывающих иглы во фрукты. По сведениям телеканала Sky News Australia, закон получил одобрение сената.