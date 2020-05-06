В Австралии пять человек пострадали при взрыве в шахте

, — информировали в компании Anglo American, которая эксплуатирует шахту Гросвенор, где случился взрыв.Подчеркивается, что раненые получили ожоги дыхательных путей и верхних частей тела. Они находятся в тяжелом состоянии.Другие работники шахты эвакуируются, операции приостановлены.