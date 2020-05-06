Пять человек были травмированы в результате взрыва в угольной шахте в восточной части Австралии, пишет РИА Новости.
"Пять человек пострадали и были госпитализированы в больницы", — информировали в компании Anglo American, которая эксплуатирует шахту Гросвенор, где случился взрыв.
Подчеркивается, что раненые получили ожоги дыхательных путей и верхних частей тела. Они находятся в тяжелом состоянии.
Другие работники шахты эвакуируются, операции приостановлены.
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В Австралии пять человек пострадали при взрыве в шахте
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