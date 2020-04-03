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В Австралии открыли семь новых видов пауков-павлинов

Австралийский арахнолог Джозеф Шуберт открыл семь новых видов пауков-павлинов, причем два из них — на юго-востоке континента, где их не встречали раньше, пишет ТАСС.

Фото: twitter.com/j_schubert__

"Они [пауки-павлины] невероятно крошечные, размером с рисовое зерно, но у каждого вида есть свои удивительные особенности. Они встречаются на большей части юго-западной Австралии, но искать их — это кропотливая полевая работа. Я провожу много времени на четвереньках с камерой и большим объективом, увеличивая масштаб этих крошечных созданий", — рассказал Шуберт в своем аккаунте в Twitter.

Пауки-павлины (Maratus) принадлежат к большому семейству пауков-скакунчиков. Размер взрослых особей составляет 4—5 мм. Отличительный признак этих существ — ярко выраженный половой диморфизм, то есть различие во внешнем виде между самками и самцами. У самцов пауков-павлинов ярко окрашенное брюшко, также они известны своими необычными "танцами" во время брачного периода.

О последнем открытом им виде Шуберт рассказывает, как о наиболее впечатляющем. "Это самый удивительный паук из найденных мною — на его брюшке можно увидеть "Звездную ночь" Винсента Ван Гога. Поэтому я и назвал его "constellatus", что на латыни означает звездный", — пояснил исследователь.

По словам арахнолога, как и большинство пауков, "павлины" ядовиты, но их яд совершенно безвреден для человека, да и размеры не позволяют нападать на людей. "Они не используют паутину для охоты на свою добычу — мух и мотыльков. Они разработали особую тактику нападения: незаметно подкрадываются к своей жертве, а потом внезапно прыгают на нее, невероятно точно рассчитывая длину и высоту прыжка", — сказал Шуберт.

Новые виды отличаются друг от друга окраской брюшка. Они получили названия M. constellatus — за необычную "звездную" окраску брюшка, M. azureus — за темно-синий цвет брюшка. Еще два вида Шуберт назвал в честь мест, где нашел пауков: M. inaquosus — за безводное место обитания — и M. noggerup — в честь топонима, рядом с которым ученый нашел паучка. M. laurenae получил свое имя в честь коллеги арахнолога, M. suae — в честь человека, который нашел этот вид пауков; M. volpei  — в честь еще одного ученого, который собирал пауков этого вида.
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