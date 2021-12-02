В Австралии омикрон-штамм коронавируса обнаружили у вакцинированного человека, не посещавшего Африку

Согласно информации врачей, заболевший прибыл в Австралию 23 ноября из Дохи вместе с двумя членами семьи. Все они прошли полный курс вакцинации, но по прилете тестирование показало, что они заражены коронавирусной инфекцией.– уточнили в ведомстве.Правительство обратилось ко всем пассажирам рейса QR908 из Дохи в Сидней с просьбой незамедлительно пройти тестирование и оставаться в изоляции, пока к ним не обратятся сотрудники минздрава.По последней информации, в Австралии зарегистрированы восемь случаев инфицирования омикрон-вариантом COVID-19.К настоящему времени в стране, где проживают 25,6 млн человек, диагноз COVID-19 подтвердили 211 657 раз. Полностью вылечились после заболевания 195 243 пациента. Общее число летальных исходов от коронавирусной инфекции составило 2012.