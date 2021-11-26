В Австралии из-за наводнения на восточном побережье погиб один человек

Согласно данным вещательной корпорации ABC, которая ссылается на полицию штата Квинсленд, машина, в которой находился водитель, была смыта грязевым потоком с автодороги неподалеку от населенного пункта Эмеральд, находящегося в 800 км к северо-западу от Брисбена. Сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства трагедии.Сильные дожди обрушились на регион в начале нынешней недели, всего за несколько дней выпало по меньшей мере 270 мм осадков. Уровень воды в реке Хантер и окрестных водоемах достиг отметки в 3,5 м, из-за чего жителям нескольких населенных пунктов, расположенных вдоль ее русла, посоветовали подготовиться к эвакуации: примерно 10 домов оказались в зоне затопления.По информации национального метеобюро, мощный ливневый циклон накрыл все восточное побережье континента, для некоторых районов штатов Квинсленд, Новый Южный Уэльс и Виктория выпущены предупреждения о наводнениях и штормах. В крупнейшем городе страны Сиднее затоплена часть улиц и автодорог в северо-западных районах.– уточнил