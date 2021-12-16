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  2. В Австралии число погибших в результате падения с батута в школе выросло до пяти

В Австралии число погибших в результате падения с батута в школе выросло до пяти

Число детей, погибших в результате падения с надувного батута в одной из школ штата Тасмания, достигло пяти, пишет ТАСС.


Согласно данным информационного портала 9News, сотрудники полиции подтвердили, что пятый ребенок умер в медучреждении от полученных травм. Ранее сообщалось о гибели четырех несовершеннолетних. В больнице остаются еще четверо детей.

Сегодня во время традиционного пикника в честь завершения учебного года в начальной школе Девонпорта (штат Тасмания) надувной батут, на котором находились несколько учеников, подняло в воздух сильным порывом ветра, в результате чего дети упали с высоты около 10 м.

Фото: pixabay.com
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