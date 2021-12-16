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В Австралии четверо детей погибли после падения с надувного батута

Четверо детей погибли после падения с надувного батута в одной из школ в австралийском штате Тасмания, пишет ТАСС.


Согласно информации правоохранителей, инцидент произошел во время традиционного пикника по случаю завершения учебного года в школе Хиллкрест, находящейся в населенном пункте Девонпорт на северо-западе штата. Надувной батут, на котором находились несколько учеников начальных классов, был поднят ветром в воздух, в результате чего дети упали с него. 

"Несколько детей упали с высоты около 10 метров, часть из них получили медицинскую помощь на месте, другие были госпитализированы <...> в критическом состоянии", – уточняется в заявлении стражей порядка.

По словам комиссара полиции штата Тасмания Даррена Хайна, четыре ученика шестого класса (два мальчика и две девочки) умерли.

– Еще пятеро детей остаются в больнице, четверо из них в критическом состоянии, – добавил он.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал происшествие в тасманийской школе "немыслимой и душераздирающей трагедией". 

– Когда веселый праздник маленьких детей оборачивается такой ужасной трагедией, это просто разбивает сердце, – отметил он.

Фото: pixabay.com
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