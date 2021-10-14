В Австралии более 138 тысяч человек остались без работы из-за локдаунов

Летом 2021-го в трех регионах Австралии из-за вспышки дельта-штамма COVID-19 были введены локдауны. Из-за этого более 138 тысяч человек остались без работы, пишет ТАСС.
В национальном бюро статистики Австралии указали, что уровень безработицы в стране в сентябре вырос на 0,1 процентного пункта, повысившись до 4,6%.
«В результате длительных локдаунов в Новом Южном Уэльсе, Виктории и на Австралийской столичной территории общий уровень занятости заметно снизился. В сентябре число занятых сократилось более чем на 111 тысяч человек», – отметил глава отдела исследований в сфере занятости Бьорн Джарвис. Он добавил, что в целом в августе и сентябре работу потеряли 138 тысяч жителей Австралии.
При этом подчеркивается, что за последние три месяца число занятых уменьшилось более чем на 280 тысяч по причине локдаунов в перечисленных регионах.
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