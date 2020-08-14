Белорусские фристайлисты продолжают подготовку к новому сезону. Первый старт у лыжных акробатов – чемпионат Беларуси по прыжкам на лыжах в воду – запланирован уже на 29 августа.
При этом главный тренер нашей сборной Николай Козеко не исключает варианта проведения онлайн-соревнований у фристайлистов: «Переговоры об организации таких соревнований сейчас идут. Планируем, что они пройдут в формате видеоконференции на трех базах: у нас, в Минске во «Фристайле», и еще в двух комплексах в Канаде и Швейцарии. Судьи же будут работать из дома. Подобный прецедент уже был: онлайн-соревнования по фристайлу проводили, но тогда спортсмены собрались в одном комплексе, а судьи работали удаленно».
Татьяна ЛИТВИНОВА
Опубликовано:
975
В августе может пройти онлайн-турнир по прыжкам на лыжах в воду
Фото:
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ