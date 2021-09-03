В августе коронавирусом в мире заразились 20 млн человек: это максимум с апреля

За последний месяц лета вирус быстро распространился в Северной Америке и некоторых странах Азии. Заболеваемость высокая и среди жителей нескольких европейских государств. Рост числа новых случаев коронавируса наблюдается и в странах, где действовал карантин, и там, где к таким мерам не прибегали.При этом смертность, которая в середине лета стала меньше почти втрое, в августе снова возросла – за месяц из-за коронавируса в мире умерли около 300 тысяч человек.Более четверти всех заразившихся – около 4,5 млн – приходится на США. Заболеваемость, несмотря на высокие темпы вакцинации, начала расти там с конца июля. Сейчас в сутки в Штатах фиксируется около 170–180 тыс. заболевших. На этом фоне увеличилась и смертность: если в конце июля от COVID-19 умирали около 500 человек, то сейчас уже около 1,5 тыс.В Иране, как и в Индии, коронавирусная инфекция в августе была диагностирована у 1,1 млн человек. И если в Иране новая волна началась в конце июня и достигла максимума в середине августа на уровне 50 тыс. заразившихся в сутки, а к концу месяца показатели снизились до 30 тыс., то в Индии почти два месяца в день выявляли около 40 тыс. инфицированных, а в последнюю неделю августа их число превысило 50 тыс. Смертность в обеих странах находится на уровне 500 умерших за 24 часа.В Великобритании за месяц выявили около 0,9 млн заразившихся. Это самая высокая цифра среди всех европейских государств. Ситуация в стране стала ухудшаться с начала лета. В середине июля суточные показатели превышали 50 тыс. инфицированных, сейчас заболеваемость сохраняется на уровне около 35 тыс.